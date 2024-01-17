陳茂波續出席世界經濟論壇年會　晤世銀行長 (11:16)

陳茂波與世界銀行集團行長彭安杰會面時，雙方就加強綠色和可持續項目的投融資、推動區域的數字化進程、提升南方國家協作，以及推動區域以至全球經濟更普惠包容發展等課題交換意見。陳茂波亦出席一場商界早餐會，以及一場由跨國銀行集團舉辦的圓桌會議，他介紹香港的最新經濟和社會狀况，以及政府在鞏固和提升香港國際金融中心競爭力、發展多元經濟、吸引企業和匯聚人才等方面的工作，並和與會者深入交流。與會者來自國際金融機構、投資基金、空運物流企業、保險集團、專業服務機構和金融科技企業等代表。

陳茂波亦參與一個由內地財經媒體主辦的研討會，他在會上指政府正全力推進國家「十四五規劃」下「八大中心」的建設工作，尤其推動以金融和創科，為本港未來發展的主要「雙引擎」，促進本港經濟朝高質量發展，為市民帶來更多元、優質的就業機會。他又指，面對新的國際大趨勢，即是全球四大趨勢包括單邊主義和地緣政治局勢、中國、發展中的亞洲及中東崛起、全球綠色轉型，科技變革和數字經濟發展等，香港在「一國兩制」的獨特優勢下，將連接內地和國際市場和投資者，具關鍵的橋樑和平台作用。

國務院總理李強日前亦在年會致辭，提及在複雜多變的國際政經環境下重建信任、加強合作，推動世界經濟復蘇和持續增長。陳茂波認為，李強的講話全面闡述中國經濟長期向好的總體趨勢不會改變，中國對外開放堅定不移，並將持續為世界經濟發展提供強大動力。