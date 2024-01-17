【持續更新】黎智英案｜控方召張劍虹作供　稱黎智英指示要經《蘋果》籲市民上街及西方制裁 (12:52)

《明報》將文字直播審訊情况，按時持續更新。

【12:24】被問到社論主筆楊清奇等高層職位由誰任命，張劍虹回答「呢啲都係黎智英先生同意任命。」其後他講述涉案3間公司的角色，其中蘋果日報有限公司是《蘋果日報》的督印人，他屬公司代表；蘋果日報印刷有限公司負責承辦印刷，例如由《蘋果》發行的「六四」海報。至於蘋果日報互網絡有限公司、《蘋果日報》的「ad.com.hk」網上域名則由該公司所註冊。

張作供至此時，法庭午休。

【12:15】張劍虹供稱，案發時為《蘋果》執行總編輯的馮偉光以「盧峯」作筆名，原本為《蘋果》每日撰寫兩篇有關政治題材的社論。後來黎智英認為要減少馮的工作量，故馮改為每日撰寫一篇社論，並於2020年6月初起為《蘋果》英文版工作；案發時為蘋果動新聞平台總監的張志偉除負責蘋果動新聞的製作、網上副刊內容外，亦會管理節目直播及《蘋果》的社交平台帳戶。至於案發時為《蘋果》主筆的楊清奇則負責撰寫社論及管理評論版運作，按照黎智英訂下的「編採指示」審批評論文章。

控方問及黎智英於2019年至2020年間定下的「編採指示」，張劍虹指「黎先生一直以來的形象鮮明，追求民主、自由及反極權」、「2019年的反修例發生後，黎認為反修例對香港民主自由的打壓…」惟控方打斷張作供，要求對方簡述「編採指示」的意思。張續指，「黎生個指示就話係，我哋要透過《蘋果日報》去呼籲啲人上街示威去抗爭，另外黎先生認為要呼籲啲西方民主國家嘅關注，希望佢哋能夠提供援助啦，甚至一啲強烈啲嘅行動，好似一啲制裁咁樣。」

【11:57】休庭完畢。張劍虹續講述《蘋果日報》內部分工，指《蘋果》前執行總編緝林文宗屬陳沛敏的副手，協助陳處理報紙出刊及執行陳的指示等；馮偉光（案發時同為《蘋果》執行總編輯）負責《蘋果日報》英文版，負責每日挑選要譯為英語的新聞。張補充，黎對英文版的運作給予清楚指引，亦會透過私人助理Mark Simon及壹傳媒前董事Mark Clifford介紹「寫手」予英文版。

【11:18】張劍虹續指，黎由2018年至2020年擔任壹傳媒非執行董事，至2020年5月改任執行董事。張稱「唔記得點解」有此變化，但指「由18至20年，佢（黎）其實好積極參與成個集團嘅決策同運作」。

至於其他同案被告的職責，張劍虹稱陳沛敏（案發時為《蘋果日報》副社長）主力負責報紙出刊；羅偉光（案發時為《蘋果日報》總編緝）負責網上新聞發布及管理港聞版記者。張補充，由於案發前兩年起，《蘋果日報》開始發展網上新聞，故將本應由羅偉光負責的報紙出刊工作，交予陳沛敏處理。

張其後提出希望如廁，法官遂暫時休庭。

【11:05】張劍虹續作供，解釋總編緝與社長的職責分別，指總編輯負責報紙審批及決策，「例如每日揀嘅新聞，邊一單做頭條」，社長則「high level少少」，要確保報紙出版符合編採政策。控方又問及，黎智英作為壹傳媒主席與張作為行政總裁，兩人在公司職務上的分別。張形容黎是公司「最高領導人」，而「我負責執行黎智英及董事局的指示。」

【10:44】代表控方的律政司副刑事檢控專員周天行問張劍虹為何會獲黎智英委任，張則回答指「因為黎生對我工作表現滿意」。張又指，黎於2000年在台灣創辦《壹週刊》，當時特意要求他到台灣輔助。張於2001年至2005年間每周到台灣逗留3天，任職台灣《壹週刊》的社長。直至2005年中，張眼見台灣《壹週刊》「開始賺錢」及業務穩定，故辭職及打算休息。

張劍虹供稱，直至2010年，「黎生想我返香港《壹週刊》幫下手」，遂在黎的邀請下重新加入《壹週刊》及任職內容顧問一職，至2011年黎智英將張劍虹調任為《蘋果日報》總編輯，張2016年升任為社長。張續稱，黎在2016年將他擢升為《蘋果》社長。控方再次關注黎智英委任他為社長的原因，法官李運騰此時打斷，詢問問題與案有何關聯。控方解釋指可以顯示黎張之間的連繫。張其後回答稱，能晉升社長「相信都係黎先生認同我嘅工作能力」。

2017年，張獲委任為壹傳媒副行政總裁，翌年再升任為壹傳媒行政總裁，其後逐步成為公司執董及旗下所有子公司的董事，包括涉案被告的3間公司。

【10:04】控方傳召同案被告張劍虹出庭作供，一直還押的張由3名懲教人員押送到庭，坐在律師欄與法庭書記之間。他身穿深藍色外套、藍色格仔恤衫，手持聖經宣誓。坐在被告欄的黎智英雙手交疊胸前，神情平靜望向張劍虹。

張供稱，他早年畢業於中大社會科學及新聞學系，2021年6月17日他因涉嫌串謀外國勢力等罪而被捕，事後與黎智英及其他蘋果高層一同被起訴串謀違反《港區國安法》下的罪行，案發時他任職壹傳媒的行政總裁及社長。張講述，於1991年加入《壹周刊》，成為經濟組編輯，「1994年我被黎智英先生委任做（壹週刊）總編輯」，其後壹傳媒隨業務發展出版多本刊物，其中黎智英於1995年創立《蘋果日報》。

【09:55】黎智英穿啡色皮褸、白恤衫，由4名懲教人員押解到庭，微笑對旁聽的妻子及兩名子女揮手，看來精神不俗。黎智英由大律師關文渭、新西蘭御用大律師Marc Corlett等代表，控方代表則是副刑事檢控專員周天行、助理刑事檢控專員張卓勤等，國安處總警司李桂華亦在控方團隊席上。

【09:24】法院外有警員佈防，並出動警犬站崗，多輛警車停泊於英華街，附近商場V Walk外的行人天橋亦加派警力。多輛私家車進入法院大樓前，需要停泊在通州街待警員檢查車底後，才獲准駛入法院停車場。