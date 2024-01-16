港台兼職記者藏玩具槍及無線對講機罪脫　律政司提覆核 (17:19)

案發時是香港知專設計學院電視電影及攝影高級文憑學生的洪嘉榮（22歲）在2022年3月獲裁定無罪。控方只覆核「無牌管無線電通訊器具」罪，「管有仿製火器」罪無覆核申請。聆訊由原審裁判官梁嘉琪審理。

控方甫開庭表示早於2022年3月22日提覆核，原審的東區裁判法院在同年5月收到審訊騰本，但沒有轉交律政司，律政司在2023年10月查詢進度時，才取得騰本作參考，故延至11月才通知法庭繼續進行覆核，希望向法庭和辯方道歉。

控方陳辭指，案例顯示控方毋須證明被告犯案時的意念，或知悉其行為違法。在審訊中，被告辯稱購買對講機時，店員確認該對講機毋須持牌使用，被告相信他的說法，以為自己毋須持牌，這並非事實上的誤解，而是法律上的誤解，不能構成抗辯理由，正如若有被告自稱已索取法律意見，即使律師稱他沒違法，亦不能為被告開脫罪責。

辯方回應指，對講機的牌照規定涉及大量專有名詞，被告曾試圖查詢有關頻帶等事項，真誠了解過他的對講機是否獲豁免，即使其查核未必準確，但他真誠相信手上的對講機毋須持牌使用，被告根據店員的解釋及自己的認知判斷對講機毋須持牌使用，屬事實上的誤解，而非誤解法律原則。