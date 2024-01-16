明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案｜官准專家報告呈堂談制裁效果　明召張劍虹作供 (15:05)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司被控串謀勾結外國勢力案，今（16日）在西九龍法院（暫代高院）進入第10日審訊。辯方爭議控方專家證人、城大法律學院教授王貴國2份專家報告與黎智英的行為以致外國最終實施制裁並無關聯性，3名法官考慮後裁定王的證供相關且可呈堂。案件押後至明日續審，將傳召前社長張劍虹作供，料主問需至少一周。

法官杜麗冰、李運騰及李素蘭在判辭中指，控辯雙方不爭議控方專家證人王貴國就美國法律的資歷，控方將透過報告確認美國對中港官員實施制裁，以及解釋制裁的時限、帶來的法律後果等，辯方爭議證供與證明2項串謀勾結罪的元素無關。法官指出，控方毋須證明外國是否確實實施「制裁」，如有的話則就串謀罪提供環境支持。

判辭續指，法庭無司法職能探討制裁背後的原因，亦不打算如此做。正如控方所言，外國法律（《香港人權與民主法案》）被視為需專家證供證明的範疇，王的供辭能協助法庭決定美國的措施是否構成尋求制裁。法官重申准許呈堂並不等同接受王的證供，若證供給對法庭無幫助最終便不會接納。

辯方大律師關文渭陳辭時爭議，專家報告未能證明被告行為與實施制裁的因果關係，並非如控方所指能反映黎的心態。控方副刑事檢控專員周天行回應稱，各被告的通訊紀錄及《蘋果》文章重複提及外國制裁法案，報告可助法庭理解制裁的背景及後果，但不會依賴報告證明各被告的行為直接引致制裁，控方亦毋須證明當中有因果關係。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英

上 / 下一篇新聞