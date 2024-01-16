黎智英案｜官准專家報告呈堂談制裁效果　明召張劍虹作供 (15:05)

法官杜麗冰、李運騰及李素蘭在判辭中指，控辯雙方不爭議控方專家證人王貴國就美國法律的資歷，控方將透過報告確認美國對中港官員實施制裁，以及解釋制裁的時限、帶來的法律後果等，辯方爭議證供與證明2項串謀勾結罪的元素無關。法官指出，控方毋須證明外國是否確實實施「制裁」，如有的話則就串謀罪提供環境支持。

判辭續指，法庭無司法職能探討制裁背後的原因，亦不打算如此做。正如控方所言，外國法律（《香港人權與民主法案》）被視為需專家證供證明的範疇，王的供辭能協助法庭決定美國的措施是否構成尋求制裁。法官重申准許呈堂並不等同接受王的證供，若證供給對法庭無幫助最終便不會接納。

辯方大律師關文渭陳辭時爭議，專家報告未能證明被告行為與實施制裁的因果關係，並非如控方所指能反映黎的心態。控方副刑事檢控專員周天行回應稱，各被告的通訊紀錄及《蘋果》文章重複提及外國制裁法案，報告可助法庭理解制裁的背景及後果，但不會依賴報告證明各被告的行為直接引致制裁，控方亦毋須證明當中有因果關係。