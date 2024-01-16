保安員不滿黎智英被控籲殺警隊高層　否認煽惑傷人 (15:09)

被告為周健國（52歲）。控辯雙方一度爭議被告的精神狀况，法官指出被告患有焦慮及抑鬱症狀輕微，質疑是否消除他的犯罪意圖。經過討論後，雙方不再依賴精神科專家證供，控方呈上被告錄影會面，獲辯方承認被告自願進行。

控方開案陳辭指，林卓廷於2020年12月2日發布上述帖文，被告翌日留言稱「如果能集結幾十萬人衝入警總，暫（斬）殺鄧炳强和幾個警察高層，佢地就不會有咁高氣燄了。唯一方法，以暴易暴。」被告同日又回應指，「香港人太斯文了，不可能以和平手法對付暴政，由（尤）其是中共。」被告4天後被捕，承認一時衝動發表「殺警」言論。

在錄影會面中，被告認為許多被捕者不淮保釋不公道，他感不滿和「好嬲」，於是留言發洩。被告解釋揚言斬殺鄧炳強，因為鄧是「一哥」和最出名，並替林鄭政府去做「污糟邋遢嘅工作」；他又說警察高層是「衰人」，把被告關押一年後才帶上法庭，甚至充公家人的財產、「誅九族」。

被告談及留言時聯想到黃之鋒圍警總，他沒準備襲擊鄧炳強及警察，因為有限聚令及自知做不到；「以暴易暴」意指燒毁垃圾桶。