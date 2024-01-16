內地生產口罩訛稱產自日本售予政府　供應商罰款36萬元 (13:13)

被告柏迪環球有限公司、公司董事劉溱洺（又名劉君明、40歲）及銷售代表張嘉傑（36歲）原本否認36項供應已應用虛假商品說明的貨品罪受審，其後兩人獲撤控，供應商則認罪，今由劉代表出庭。

案情透露，2020年2月，柏迪代表張嘉傑聯絡物流署表示可供應日本生產的口罩並簽署合約，但於同年7至8月間向物流署供應了約1250萬個口罩，訛稱商品是日本生產（Inspire Japan株式會社）Yokoi Sada Co.Ltd & Mizu Variety Co.Ltd。

法官引述辯方求情稱，日本生產商未能供應口罩，在催促下推搪延誤，於是柏迪另覓符合要求的內地生產商替代。辯方力陳，柏廸著重口罩品質，所提供口罩不比原本便宜，並非以低成本謀利。隨著疫情過去，柏廸業務大不如前、財政虧損，更面對政府循民事追討約9774萬元。而且本案去年初開審，押後至今月續審，辯方認為構成延誤。

法官拒絕接納辯方求情，認為被告只是沒導致案情嚴重或加刑因素，當時全球口罩供應緊張，本案涉及虛假說明、款項達4127萬元，影響公眾利益，須在刑罰反映。另外，日本公司證人因身體狀况未能來港作供，押後案件沒有延誤或不公。