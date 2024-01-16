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陳茂波赴瑞士出席世界經濟論壇年會　晤沙特財長及尼日利亞副總統 (12:15)

財政司長陳茂波於當地時間昨日（15日）抵達瑞士達沃斯，參與世界經濟論壇年會。他聯同商務及經濟發展局長丘應樺，與會上的政商界領袖舉行雙邊會議，先後與沙特阿拉伯財長及尼日利亞副總統會面。

陳茂波與沙特阿拉伯財政部長Mohammed Al-Jadaan會面，雙方討論進一步推動香港與中東地區深化金融領域的合作。陳茂波表示，自前年出訪中東至今，香港和沙特阿拉伯在金融合作上取得令人鼓舞的進展，又稱本港在「一國兩制」的獨特優勢下，是連接國家和全球的國際金融中心，歡迎沙特的資金和企業利用香港作平台，拓展內地以至整個亞洲市場，期待與沙特阿拉伯有更多雙向的金融和商務合作。陳茂波另與尼日利亞副總統謝蒂馬會面，就環球經濟發展等雙方共同關心的議題交換意見。

陳茂波又先後與兩間分別從事金融科技及人工智能的企業代表會面，包括全球第二大穩定幣的發行商Circle Internet Financial的聯合創辦人、主席兼行政總裁Jeremy Allaire。陳茂波指香港正推進數字資產的發展，並正就規管穩定幣展開公眾諮詢，以訂下合適的監管框架，推動有關行業負責任和可持續發展。他歡迎以法定貨幣為基礎的穩定幣公司來港開展業務，為社會提供更多創新和便捷的金融服務選項。

另外，他亦與以色列一間人工智能公司AI21 Labs的聯合創辦人兼聯合行政總裁Ori Goshen會面。他表示，本港科研實力強，近年投入龐大資源推動人工智能產業發展，他歡迎相關企業以香港為平台，開拓亞洲市場。

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