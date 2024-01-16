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亞洲金融論壇下周舉辦　東盟中東講者增　李家超：利用機會推廣盛事經濟 (10:49)

特首李家超今（16日）出席行會前見傳媒表示，政府將聯同貿發局於下周三（24日）至四（25日）舉行第17屆亞洲金融論壇，預計屆時超過3000名全球各地金融和商界代表參與，包括各國財金官員、央行和監管機構代表及商界領袖等。目前有近70個內地和海外商貿團確認出席，分別來自東南亞、日韓、中東、澳洲和歐美等地區。政府會利用今次論壇推廣會議經濟和盛事經濟。

李家超提到，今次來自中東的演講嘉賓由以往1至2人增至8人；東盟國家由以往5人增至14人，反映政府致力向兩個地區推廣香港的成果。 李家超表示，政府亦會把握機會，利用今次論壇推廣會議經濟和盛事經濟。屆時將安排一系列活動，包括讓與會者參觀香港故宮文化博物館，乘搭開篷觀光巴士到本地旅遊景點，例如到蘭桂坊感受夜生活。另亦會安排與會者參觀金管局和港交所，讓他們認識香港金融體系。 他又指香港今年將舉辦一系列大型國際金融活動，包括與家族辦公室相關的「裕澤香江」高峰論壇、東亞保險會議、金融科技週和國際金融領袖投資峰會等，加上其他體育文化等大型盛事，冀可發揮盛事效益，激發消費動力。

李家超表示，即使本港面對環球經濟前景不明朗，但根基仍然穩固 ，舉例指香港去年首11個月的銀行總存款額達約16萬億港元，按年增4.1%；全年總存款預計增長超過5%；去年亦有約2500億港元資金經南向通流入港股市場，稱資金繼續處於淨流入狀態。

今年亞洲金融論壇將以「多邊合作，同譜新篇」為主題，推動各方攜手協作，探討可持續經濟發展模式，探索多邊合作的機遇。主題演講嘉賓包括，2022年諾貝爾經濟學獎得主Douglas Diamond及聯合國可持續經濟發展解決方案網絡主席Jeffrey Sachs；而來自亞洲、非洲、歐洲的各國財政部長或副部長，多個國際金融和多邊組織管理人員等亦參與會議，分享見解。

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