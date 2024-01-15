保安局：陳同佳入境主導權在「中國台灣」　一旦批准可研究行程安排 (21:16)

保安局發言人日前回覆本報查詢，指特區政府希望陳同佳能早日赴台，承擔法律責任的立場一直無變；而陳已表明願赴台自首，現時直接解決方法，是「中國台灣」當局盡快批准陳入境承擔法律責任。

一直協助陳同佳的立法會議員管浩鳴於上周六（13日）表示，期望台灣地區新的領導人能本着人道主義立場，同意陳同佳赴台自首，讓其得到公平審訊和改過自新機會，強調陳同佳赴台自首的立場不變。

2021年，台灣陸委會曾表示因應港府要求駐港「台北經濟文化辦事處」人員簽署「一中承諾書」以申請簽證，致令台方人員無法續任及赴任，辦事處調整香港辦事處業務辦理方式。

被問到台灣大選後，會否影響港府對台策略，政府發言人今日（15日）回覆本報稱，特區政府將密切關注兩岸關係最新情况，並繼續按照「一個中國」原則，及中央政府處理本港涉台問題的基本原則和政策處理涉台事務，促進港台之間經貿合作和人員往來，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉。