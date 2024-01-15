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兩人涉童樂居虐兒案囚4個月至4個半月　官批兩人眼見暴力無動於衷損誠信 (17:09)

香港保護兒童院舍「童樂居」虐兒事件，涉16名前幼兒工作員一案中有9人承認30項虐兒罪，其中2人今（15日）在區域法院被判入獄4個月及4個月又2周。法官批評二人為受薪員工，負有照顧幼童的積極責任，雖然他們並非施虐者，卻麻木不仁、袖手旁觀，助長虐待風氣在童樂居蔓延，判刑須具阻嚇性。

今接受判刑的被告為李慧心（現年52歲、下同）及鄭淑貞（61歲）；李涉1罪，鄭涉2罪。

據控方案情，2021年11月21日女童W上半身躺在身後的矮櫃上，同案被告莊嘉宜走近W執起其衣領將她整個人提起再摔在地墊上，W面部著地，李目睹事件但無干預。同年11月26日，同案被告李𣇈儀用力拍打女童X頭部後方，其後又用手指指著X並拍打她頭部，鄭目睹事件但無干預。

法官王詩麗判刑指，在莊施虐時李慧心兩手插褲袋沒有勸阻，鄭淑貞在2次事件中亦無干預或上前安撫X，施虐者的行為並非管教過嚴，作為幼童照顧者必須控制自己的行為，本案有其嚴重之處。本案施襲過程歷時不算長但力度大，W和X必然感到驚恐，縱他們無表面受傷，也不能忽略潛在風險。其中一次事件中附近有至少一名幼童目擊，或對其帶來困擾和不安。

法官直言2名被告皆是受薪員工，鄭雖是兼職但認同用暴力對待幼童，袖手旁觀也等同鼓勵他人肆意施虐，破壞誠信。更甚是這些幼童因父母無法照顧入住童樂居，他們尚未能透過言語和行為投訴。法官以監禁6個月為量刑起點，認罪後判李入獄4個月；鄭2罪囚4個月2周。

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