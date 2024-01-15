港鐵下周起非繁忙時段加密班次　料東鐵特定日子加班可配合 (16:08)

港鐵今日（15日）指，因應客量需求，5條鐵路線（將軍澳線、屯馬線、南港島線、東涌線、迪士尼線），下周一（22日）非繁忙時段起加班，每周合共增加228班車。至於下月農曆新年期間會否延長羅湖及落馬洲站尾班車服務時間或通宵，港鐵指東鐵線列車將按需求增加班次，尾班車時間能否推遲需再研究，具體安排會積極配合政府。港鐵指，如僅在特定日子延長跨境線服務時間，相信人手上可配合，但若要在其他日子，如每個周末均延長服務，港鐵亦需時審視能否維持維修時間，坦言未能每日均延長尾班車。
其中將軍澳線、南港島線下周一起平日非繁忙時段會加密班次，周一至四晚上8時至午夜12時，將軍澳線來往北角和寶琳會由每6分鐘一班車加密至5分鐘，來往調景嶺和康城由12分鐘加密至10分鐘。南港島線則平日下午4時至5時，由每6分鐘一班車加密至5分鐘。
屯馬線及東涌線則於周六日及公眾假期加強服務，屯馬線周六下午1時15分至4時半會由7分鐘一班車加密至6分鐘，東涌線早上10時至中午12時，以及傍晚5時至7時，會由7分鐘加密6.5分鐘。迪士尼線將會跟隨樂園營運的日子，在每日上午6時15分至7時25分、以及晚上10時半至凌晨零時45分，由每20分鐘一班加密至10分鐘。
早前除夕倒數有大批內地旅客因交通問題滯留口岸，政府早前稱會重點研究延長鐵路口岸開放時間。港鐵指，以往每年一般均會在除夕、中秋節、平安夜、農曆年三十4個特定日子提供通宵列車服務，日後如需在特定日子延長服務，相信人手上亦可配合，下月農曆新年列車服務安排會積極配合政府，具體服務時長相信會視乎客量需要安排。
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