港鐵下周起非繁忙時段加密班次　料東鐵特定日子加班可配合 (16:08)

其中將軍澳線、南港島線下周一起平日非繁忙時段會加密班次，周一至四晚上8時至午夜12時，將軍澳線來往北角和寶琳會由每6分鐘一班車加密至5分鐘，來往調景嶺和康城由12分鐘加密至10分鐘。南港島線則平日下午4時至5時，由每6分鐘一班車加密至5分鐘。

屯馬線及東涌線則於周六日及公眾假期加強服務，屯馬線周六下午1時15分至4時半會由7分鐘一班車加密至6分鐘，東涌線早上10時至中午12時，以及傍晚5時至7時，會由7分鐘加密6.5分鐘。迪士尼線將會跟隨樂園營運的日子，在每日上午6時15分至7時25分、以及晚上10時半至凌晨零時45分，由每20分鐘一班加密至10分鐘。

早前除夕倒數有大批內地旅客因交通問題滯留口岸，政府早前稱會重點研究延長鐵路口岸開放時間。港鐵指，以往每年一般均會在除夕、中秋節、平安夜、農曆年三十4個特定日子提供通宵列車服務，日後如需在特定日子延長服務，相信人手上亦可配合，下月農曆新年列車服務安排會積極配合政府，具體服務時長相信會視乎客量需要安排。