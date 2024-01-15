浸大4學生校外默站半小時　反對兩院合併 (16:42)

浸大文院社科院合併關注組成員今午二時許起，在舉行教務議會會議的逸夫行政樓外默站。成員戴嘉平說，考慮現時社會環境等憂慮，無事先號召其他同學參與默站，擔心出現「外部風險」，強調關注組以和平、理性方式，勇敢表達訴求。

被問有否與教務議會的學生代表溝通，並動員他們在會上投反對票，戴嘉平說，會前僅傳理學院學生代表表明會否決議案，其他未公開透露投票意向。他稱，據悉有成員盼爭取不記名投票，讓教職員投票時沒有顧慮、免於懼怕被校方針對。

戴嘉平重申，關注組、浸大教職員工會及學生會去年底委託民研做問卷調查，顯示86%受訪者（612人）反對合併計劃，又指如方案通過，最快今年7月就展開合併，太過倉卒。他亦引述校方說法稱過去幾個月舉辦逾40場不同形式的諮詢，但作為學生無從得知相關活動參加者、收集到什麼意見等，戴稱自己作為社科院學生，亦只有資格參加過一場校方公開諮詢會，「佢哋講話自己參加咗好多諮詢，事實上（去年民研調查）94%受訪者認為諮詢不足」。

被問教務議會一旦通過方案，關注組有何跟進行動，戴表示，屆時方案下一步交上校董會審議，亦會設相應的工作小組，關注組要時間消化結果，「情况不樂觀，但永遠心存希望」。