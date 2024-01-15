渣馬大會另設平台予海外跑手領跑手包　冀賽事勿有政治宣示 (16:15)

至於跑手服飾方面，伍于豪稱不希望有口號及政治宣示，亦不可違反《港區國安法》等任何法例，強調賽事是一個「開心嘅活動」，冀跑手尊重賽事。另外，對於去年11月舉辦的首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松因流動廁所數量不足，導致廁所排長龍，伍說大會會參考過往渣馬的數據，盡量提供足夠的流動廁所。

伍于豪表示，有需要寄存的全馬及半馬跑手須於比賽前80分鐘，到香港文化中心外的行李區安檢，大會的保安人員檢查行李後會在行李袋綁上標籤，跑手需再到天星碼頭巴士站的行李車或行李櫃檯寄存行李；參加10公里的跑手則需到維園中央草坪寄存行李，同樣需要進行安檢。至於毋須寄存行李的跑手則只須在比賽前一小時到達起步點。

今屆全馬、半馬賽事以尖沙嘴彌敦道為起點；10公里賽及輪椅賽分別以東區走廊及灣仔運動場為起點，所有賽事終點設於維園。全港多區由本周六（20日）晚上11時半起分階段封路，最遲在港島區路段於周日下午2時後解封。

運輸署高級運輸主任黃安裕表示，本周六晚上11時15分起，將有約210條日間巴士路線及約35條日間專線小巴路線分階段改道、暫停或縮短服務、臨時遷站，直至道路重開；另分別有約45條及6條通宵巴士及小巴路線亦需實施相應的調整服務安排。

黃安裕指，周日有8條港鐵路線將提早開出，其中屯馬線及東鐵線頭班車將於凌晨3時25分開出；另設28條特別巴士路線方便參賽者前往尖沙咀及銅鑼灣。

伍于豪表示，有需要寄存的全馬及半馬跑手須於比賽前80分鐘，到香港文化中心外的行李區進行安檢，大會的保安人員檢查行李後會在行李袋綁上標籤，跑手需再到天星碼頭巴士站的行李車或行李櫃檯寄存行李；參加10公里的跑手則需到維園中央草坪寄存行李，同樣需要接受安檢。至於毋須寄存行李的跑手則只須在比賽前一小時到達起步點。