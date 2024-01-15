海關截海運貨櫃檢逾400公斤液態可卡因涉4.9億元拘兩人 (16:18)

海關去年底展開反毒品調查期間，發現有販毒集團欲經海路偷運毒品到港，於是經分析鎖定一票由巴西入口、報稱載有706箱紅白酒及果汁的20呎可疑海運貨櫃。海關打開貨櫃發現37箱白餐酒內有444公斤懷疑液態可卡因，經調查拘捕38歲及50歲的兩名非華裔男子，兩人分別報稱無業及運輸公司負責人。

海關港口及海域科港口管制課監督呂智德指，關員在葵涌海關大樓卸載貨物，檢驗貨櫃，發現部分白酒包裝盒有重新包裝痕跡，重量不一，而且藏有懷疑液態可卡因的白酒包裝盒上似曾用更多膠水作黏合包裝，內面部分報稱裝有白酒的透明膠袋亦有可疑，膠袋邊緣沒有印上生產編號、日期等資料，所有飲品經快速毒品測試後，證實37箱白酒對可卡因呈陽性反應。

海關形容毒販花盡心思，先將可卡因液化，再訛裝成白酒，同時在同一貨櫃加入大量正常飲品以作掩飾，企圖避開執法。海關補充貨櫃內放有超過700箱飲品，當中只有37箱檢獲毒品，佔總貨量的百分之五。

海關檢獲毒品後展開監控遞送行動，發現集團由貨物運輸至貨櫃接收均由不同成員負責處理，而且提取貨櫃亦小心翼翼，貨櫃抵港後先指示物流公司到元朗一地點交收，但最後並沒有出現，經一段時間，再現身物流公司貨櫃場親自提取貨櫃，再將貨櫃送至青衣一空地存放，企圖避開海關執法。關員掌握身份後，前日（13日）於元朗拘捕一名負責安排貨櫃海路運輸的男子，昨（14日）再在葵涌拘捕負責於本地接收及儲存貨櫃的男子。

海關表示，去年共檢獲9.5噸不同類型毒品，比2022年6.9噸高出三成；強調將致力打擊毒品，包括與國際不同機關合作聯手。