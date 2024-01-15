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8警涉毆露宿者屈藏毒　康文署職員稱現場曾見毒品及針筒 (16:09)

8名警員涉在深水埗通州街公園遮蓋閉路電視鏡頭，對露宿者施襲、誣衊藏毒及砸毁家當，否認意圖妨礙司法公正等10罪，今（15日）在區院續審。康文署職員出庭作供稱，不清楚公園內是否有人吸毒，他接過投訴指有露宿者大小二便、傳出臭味。辯方關注有否「道友」？該職員重申投訴只涉及露宿者，在辯方盤問下承認見過針筒，相信現場屬「毒品黑點」。

被告郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩、林華嘉、莫志成、尹栢詩及陳守業被控於2020年2月犯案。時任康文署三級康樂助理何駿傑供稱，他在公園壁球中心辦公室工作，並可檢視公園閉路電視片段，他曾把案發片段燒錄成18張光碟交予警方。何也負責維持公園秩序，他指現場有許多人露宿。

辯方問及，被人擺放在公園的物品部分有用，部分狀似垃圾？何表示不知詳情，但署方不容許公園放置雜物，他們會在該些物品上貼通告，若三日無人認領則會棄置。何指出，涼亭附近有不少由露宿者等人擺放的物品，用途不明；有自稱物主曾投訴署方清理他們的物品。

辯方續問，何曾否目睹有人吸毒？何稱不太清楚，他見過毒品及針筒，但沒有發現攻擊性武器，例如刀具。他稱，在職期間公園發生4至5次打鬥及報警處理，而有人受傷及需要召救護車才會撰寫報告。

警署警長、值日官李文偉作供確認，涉事露宿者「阿十」被指藏毒，另一露宿者阮文山涉管有牛肉刀被捕，阮因腰痛要求入院。辯方指，阮當時無向李表示遭警員毆打恐嚇，阮神態自若、沒有表露驚慌或疼痛，亦沒解釋為何感痛楚，李同意說法。

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