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女子涉提買武器襲撐防疫政策者　官裁罪脫批被告「幼稚得令人發笑」 (13:48)

4男1女涉在Telegram群組討論購買或製造具殺傷力武器、傷害支持防疫政策的市民等，因而被控串謀有意圖而傷人等罪。4男早前已認罪，僅女被告否認控罪受審。法官今（15日）在區院裁決指，被告由純粹發洩的「順民」逐步萌生購買武器的意圖，最終表明有意如此行動，法庭不會接納為單純情緒宣洩。被告行為雖然不負責任、「幼稚得令人發笑」，但不能引伸出眾人之間達成協議傷害他人，裁定被告罪名不成立。

案發時16歲、現年17歲的女被告否認於2022年2月8日至2022年5月7日在香港干犯一項串謀有意圖而傷人罪。同案認罪被告陳思諾、李浩源、黃澦羅及蔡啟棉將於2月2日判刑。

法官練錦鴻指，涉案Telegram群組曾發布宣揚使用暴力、不同武器的陳述，應一併審視。陳思諾形容疫苗為「毒針」，同時有人批評防疫政策剝削基層、消滅人口等，被告在此基礎下加入對話，贊成支持政策的人應「死晒佢」，顯示眾人有相同理念。及後陳提議應殺死所有「懷有奴隸思想」」的人，被告同意「大義滅親」，鼓勵和附和他人想法，姿態更明確。

其後被告進一步表示「有武器旁身係好」，當陳詢問誰有意購買時，被告和蔡啟棉以「舉手」的表情符號回應。法官續指，雖然案中曾提及小型飛斧、3D打印槍械等不同武器，但被告實際上有意購買哪一種武器並不清晰。

法官指，她支持暴力行動和抗拒防疫政策，亦令其他成員以為「其道不孤」。被告作為管理員有權刪除和修改言論，沒有行使權利是自招嫌疑，惟被告無提供確切協助使計劃落實，故未能肯定各人參與詳細的傷人計劃，並將之付諸實行，因此裁定被告罪脫。

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