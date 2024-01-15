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招重文否認關車門時撞男警　質疑男警「中年發福」礙事 (13:40)

前香港足球代表隊隊員、現任港超聯球隊標準流浪教練招重文，涉嫌於去年5月，在新蒲崗仁愛街遊樂場外關上車門時撞到一名男警。招否認一項襲警罪，今（15日）在九龍城裁判法院受審。涉事男警供稱，他票控被告違例泊車後後遭辱罵，站在車門和駕駛座之間時，被告將車門向內拉，撞到他的後腰；辯方質疑男警「中年發福」，肚腩阻礙被告伸向車門手把拉車門，男警不同意。

報稱足球教練的被告招重文（54歲）否認於2023年5月3日，在香港九龍新蒲崗祟齡街65號仁愛街遊樂場外近燈柱AA6317襲擊在執行職務的警務人員楊鎮陞。

代表控方的立法會議員兼律師容海恩，傳召警員47181楊鎮陞作供，他供稱在1987年加入警隊，案發時駐守黃大仙警區交通隊。案發日下午約1時18分，他駕駛警車前往崇齡街，發現被告的車輛，由於其位置影響其他車輛，亦無人看管，遂發出一張定額罰款告票。同時，他看到被告在對面的行人路跨過鐵欄跑過來，他告知被告已完成票控，被告斥責「叫住你都告，你夾硬嚟嘅」，並說出一句粗口。

由於兩人站在行車線上，警員要求被告冷靜及返回車上，站在車門與駕駛座之間，被告呼喝「你行開啦！」並用右手抓住車門向內拉，撞到警員的後腰，令他向前傾。警員隨即以襲警罪名拘捕被告，他回黃大仙警署發現後腰越來越痛，遂按上級指示到伊利沙伯醫院求醫，醫生批出一天病假及處方止痛藥。由於控方未有傳召醫生撰寫醫療報告，由警員自行保存的傷勢報告被拒呈堂。

警員在辯方盤問下同意，案發地點可以停泊私家車，若不阻礙其他車輛行駛，會視乎情况酌情處理。辯方播放警車的行車紀錄儀片段，指片段沒顯示有車輛受阻，警員不同意。

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