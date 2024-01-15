女子餵家人食安眠藥後刀襲女兒被控企圖謀殺　控方指被告有幻覺 (13:36)

被告楊芳茱（案發時45歲，下同）被控於2021年4月13日在藍田麗港城一單位，非法導致其女兒Natalie（19歲）和丈夫Henry（58歲）服用勞拉西泮，以及企圖謀殺其女兒。企圖謀殺罪的交替控罪為有意圖而傷人罪，涉及被告意圖使女兒身體受嚴重傷害。

控方開案陳辭指，警方4月14日接報到達單位，發現被告的女兒受傷，被告的丈夫則口齒不清，單位的睡房牆身染有血迹。女兒和丈夫送院醫治，女兒驗出右手臂和右頸受傷，其中頸部有撕裂傷勢，導致肌肉結構受傷，丈夫的左手肘則受輕傷，兩人的驗尿樣本含有勞拉西泮。

控方表示，警方在涉案睡房窗邊找到一把刀，刀鋒驗出女兒的DNA。至4月15日，警方接報知悉被告居於胞妹的寓所，從被告背包搜出另一把刀，驗出被告和女兒的DNA。被告在錄影會面供稱，當日在丈夫和女兒的奶茶混入安眠藥，丈夫和女兒各飲半杯。其後被告用刀割女兒的手部3下，被告離開時帶走另一把刀，打算用於自殺。

被告警誡下解釋，事發近半年前聽到一把男聲，聲稱會綁架和強姦其女兒，又稱將女兒賣給妓院。被告將事件告訴女兒和丈夫，並發WhatsApp信息予丈夫，著丈夫盡快躲避。