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消委會︳過去3年醫療儀器投訴逾500宗　促用戶注意保用條款 (14:08)

消委會由2021年至2023年累計接獲518宗有關醫療儀器的投訴。投訴個案涉及商戶出售過期產品、儀器的售後保養服務保障範圍不足，以及回收存有健康風險儀器組件嚴重延誤等，金額由數十至數萬元不等。

其中一宗投訴個案指，有投訴人購買一對附有一年保用、約值2.8萬元助聽器，數月後投訴人的左邊助聽器的耳模及耳機持續鬆落，最終遺失。投訴人的家人發現左邊耳機的連接線明顯較右邊短，認為是導致耳機鬆脫的原因，並發現保用範圍並不包括耳機外殼及配件更換，遂向B公司投訴保障範圍不足，並要求免費重造耳機。該公司則指，接駁位置鬆脫應盡快聯絡職員作檢查及調校，若重造耳機需收取一萬元。

投訴人的家人認為產品質素本身已存在問題，而且保用條款亦未能足夠保障消費者，因此向消委會投訴。經消委會介入後，B公司回覆同意為投訴人安排新耳機及重造耳模，但索取1860元行政費，投訴人的家人並不接受安排。最終消委會建議投訴人可考慮諮詢獨立法律意見，再決定是否向商戶採取法律行動。

近兩年更換有安全風險呼吸機

消委會亦引述另一宗投訴，有投訴人使用呼吸機多年，於2021年11月接獲相關公司通知，指呼吸機的隔音泡棉或存有致癌風險，會安排回收呼吸機。投訴人致電代理商登記回收事宜，又於半年內兩次致電了解，惟直至2023年1月仍未有任何進展。

消委會多次敦促涉事公司須主動通知受影響顧客有關回收安排，其後得悉投訴人的呼吸機是「水貨」，因而需時作特別安排。最終事隔近兩年，投訴人於2023年9月才能成功更換有問題的零件。消委會亦敦促商戶，需確保出售的儀器於品質及規格方面都符合標準，一旦出現問題，亦應全力履行廠商或分銷商責任，盡快作出適切跟進，減低對消費者的影響。

消委會提醒，消費者在購買醫療儀器前應注意產品保用及提供的售後保養條款，包括保養年期、保養範圍、是否提供上門服務及續保安排等，並妥善保存收據及保養記錄，萬一發生糾紛時可作憑據，也須注意水貨未必可以享有與行貨相同的保養服務。

相關字詞﹕編輯推介 消委會 醫療儀器

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