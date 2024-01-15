消委會︳模擬賭博遊戲無驗證玩家年齡兼誘「課金」　消委會促修例加強監管 (12:43)

消委會於去年10月至12月，於兩個應用程式商店選取6款模擬賭博遊戲，包括老虎機、撲克、麻雀等，6款遊戲均表明服務對象為已成年人士，但全部遊戲可讓玩家直接進入，過程中未有驗證玩家年齡。另外，消委會發現，個別遊戲開發商於應用程式商店顯示的服務對象和條款出現差異，例如於商店中表明以成年人為服務對象，但條款卻列出年滿16歲人士便可使用；亦有兩款遊戲的開發商未有於界面提及年齡限制等資訊。

消委會又說，大部分遊戲以4種常用手法吸引玩家持續遊玩和付費，即俗稱「課金」，包括定時登入及遊玩獎勵、各類優惠及付費服務、玩家排行榜和付費抽獎等，並透過反覆推送訊息等方式，誘使玩家「課金」以獲取遊戲中更多金幣道具及維持會籍。其中「開心鬥一番」要維持最高級會籍，最高要課金達200多萬元。

消委會認為，現行條例未能完全有效針對各樣的網上博彩行為及與賭博相似的業務，亦未有明文禁止未成年人士參與賭博，相關責任僅落在簽發賭博牌照的附帶條件之上，未能有效地防止未成年人士參與有關行為。消委會建議政府檢討現行法例和參考海外監管方法，為網上賭博訂立專屬法例。