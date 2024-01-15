消委會｜3款電熱水爐耗電量超標　測試樣本最貴品牌「德國德信」被列禁售名單 (12:34)

消委會測試的12款儲水式電熱水爐，包括7款單膽及5款雙膽電熱水爐，測試內容包括加熱速度、切斷電源後可供應的40度熱水量、備用耗電量等。樣本的儲水容量介乎14升至35升不等，售價介乎1280元至6980元。測試結果顯示，7款單膽樣本中，「柏林牌」、「威寶牌」及「德國德信」的耗電量較其能源標籤上所示高出12.5%至30.1%，超出了強制性能源效益標籤計劃容許的5%公差範圍。其中「德國德信」的KPU-10型號售價更冠絕12款測試樣本，建議零售價為6980元。

消委會將測試結果轉交機電署跟進後，機電署已將上述測試結果通知相關進口商，並就產品能源標籤實務守則的要求而測試，惟「德國德信」的進口商拒絕測試，機電署將涉事型號（「德國德信」KPU-10）從表列型號紀錄冊上刪除，禁止該型號在港供應。

另外，機電署亦委託獨立實驗室作安全測試，發現12款家用儲水式電熱水爐中，10款通過所有安全測試，兩款花灑式樣本，包括「真富」及「威寶牌」未能通過非正式操作測試項目。機電署表示，在正常操作下不會構成危險，署方已即時要求相關供應商跟進及改善，以保障電力安全。「真富」及「威寶牌」廠商則表示，已抽取個樣本並委託第一方認證機構作安全測試，沒有發現問題，認為可能與個別產品質量有關，已加強及改善產品的質素監控。

評分最高兩款非最貴 消委會促機電署採新測試標準

測試之中兩款評分最高的樣本分別為「西德寶」和「氣霸」，售價同為3000多元，消委會認為反映產品質素與價格未必有必然關係。測試亦模擬在冬天淋浴時，各樣本在水流量為每分鐘5公升的情況下，可持續供應40°C至45°C熱水的時間，結果顯示花灑式樣本整體表現較佳，所涉品牌包括分別為「西德寶」、「威寶牌」及「真富」，三款樣本的每公升容量可持續供應熱水時間由0.41分鐘至0.54分鐘，3款達0.5分鐘或以上。消委會建議，如要增加供應熱水的時間，消費者可考慮配用水流量較少而合規格的花灑頭。

消委會又指，目前機電署的強制能源效益標籤計劃仍採用1987年的檢驗標準，只涵蓋單膽式電熱水爐，建議機電署盡快採用2023年版本。機電署則解釋，由於2023年的檢驗標準仍屬發布初期，有機會撤回或修改，故強制能源效益標籤計劃仍採用較成熟及國際通用的版本，署方亦正籌備能源效益標籤計劃的第三次評級標準提升，將進一步提升對儲水式電熱水爐、冷凍器具及洗衣機的要求。