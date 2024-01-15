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謝展寰稱垃圾徵費易遵行　外地經驗顯示須數年適應　推行問題或被放大 (11:19)

本港將於今年4月實施垃圾徵費。環境及生態局長謝展寰指，根據外地經驗，實行垃圾徵費後有助減廢和回收，但即使有大量宣傳，社會也需數年時間才會廣泛認同和遵行。他否認當局抱有「船到橋頭自然直」的態度，反而「如臨大敵、戰戰兢兢」，強調垃圾徵費既推動環保，亦可改善衛生情况，而且不影響市民棄置垃圾時的途徑，又相信只要大多數人都實行垃圾收費，就會形成氛圍，種種對物管和非法棄置垃圾等的問題也會迎刃而解。

謝展寰在本報撰文，指垃圾收費並非單純理論，而是世界上眾多先進社會多年來實證有效的措施，例如首爾和台北都推行用指定垃圾袋形式的垃圾收費20多年，減廢和回收方面均取得明顯的成果。他指4月1日實施垃圾徵費後，除了購買指定垃圾袋包裹垃圾和棄置大型垃圾時貼上指定標籤外，「市民棄置垃圾的途徑和以往基本上是一樣的」。政府亦將於2月起逐步安排在超市、便利店和藥房等售賣指定垃圾袋和標籤，並鼓勵屋苑管理處售賣指定垃圾袋和標籤，方便住戶。

謝展寰又認為，垃圾收費要求市民用指定袋，相信會較為整齊乾淨，外地經驗亦顯示市民會更願意把塑膠、紙、鋁罐和玻璃樽等分類回收，「如果你覺得減少廢物、推動資源循環等概念有點遙遠，推行垃圾收費會帶來一個更乾淨、衛生和健康的香港，對你一定有切身好處。」

他指各地經驗均顯示即使有大量宣傳，社會亦需數年的時間認同和遵行垃圾收費，指要改變棄置垃圾的習慣必然涉及一個過程，過程中亦會有人「為自己的慣性提出各種辯護和合理化的理由」，又指垃圾收費涉及金錢利益和不同群體間的利益衝突，「造成的慣性和反彈就會更大，放大了種種推行上的問題。」謝稱當局和環保署「對推行垃圾收費是抱着如臨大敵、戰戰兢兢的心情，不斷檢視如何可以在宣傳、推行，和配套各方面做得更好，絕對沒有懷着『船到橋頭自然直』的態度。」

謝又提及，很多香港人到外地旅遊時，當不容易找到垃圾桶時，便自然地把垃圾帶回到酒店或朋友的住所，也會按照當地的要求把垃圾分類棄置。「不少曾在外地生活過的朋友時常炫耀在外地生活時如何處理垃圾，和當地的垃圾收費制度，還加多句說香港的環境保護真是落後！」他相信只要社會上大多數人都實行垃圾收費，就會形成氛圍，其他未參與的人也會逐漸改變，種種對物管和非法棄置垃圾等的問題也會迎刃而解。

相關字詞﹕編輯推介 謝展寰 垃圾徵費

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