消委會︳6成益生菌樣本無清楚標示　PicoLabb及Procalun所含菌類「不建議人類使用」 (12:38)

「PicoLabb」向消委會提供純度認證及安全測試報告，回應指產品經3年發酵而成，以確保其高活性成分；「Procalun」則未有回應。

消委會於市面收集40款聲稱能提供益生菌的膳食補充劑，發現當中只有15款在包裝上標示所有益生菌菌株，其餘只標示益生菌菌種或菌屬，包括1款只標示菌株編號、3款只標示菌屬、20款只列出菌種，更有1款只在成分表中列出「本地大學研發綜合益生菌」，沒有標示相關益生菌的資料，消委會認為情况不理想。

40款樣本中，有20款聲稱兒童專用或適合兒童食用。消委會提醒，剛出生的嬰兒腸胃道吸收功能和免疫功能未發展成熟，不建議添加任何母乳或嬰兒奶粉以外的食品，包括益生菌，提到美國食品藥物管理局去年9月曾發出警告，指一名早產嬰兒在住院期間曾服用一種益生菌配方，結果患上雙歧桿菌引起的敗血症而死亡。

消委會提醒，並非每個人均有服用益生菌的需要，建議應先諮詢醫生或專業人士，按身體狀況及需要選擇合適的益生菌。消委會又說，內地、美加及歐盟等不同地區及國家，一般會以膳食補充劑或保健食品的相關法例作出監管，促請政府參考國際行業標準或地區法例，訂下膳食補充劑的相關標準或法例，確保市面上的益生菌產品安全、成分和功效合乎理想。