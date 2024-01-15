消委會︳24款唇膏檢出礦物油飽和碳氫化合物　逾半樣本含重金屬或會致敏 (10:54)

消委會測試23款傳統支裝唇膏及7款唇釉或液體唇膏，其中24款檢出MOSH及其類似物的唇膏，總量由1.14%至24%不等，以「Gucci」樣本總含量最高，若消費者經常使用，每日由唇膏攝入的MOSH及其類似物，已佔歐盟食安局所預計的最高每日膳食攝入量的76%。消委會又解釋，MOSH及其類似物可分為「短鏈」及「長鏈」，按動物研究顯示，前者較易積累在動物肝臟，或與肝臟肉芽腫的形成有關連；後者則會在人體的脂肪組織、淋巴結、脾臟和肝臟等組織積存，或與脂肪肉芽腫的形成有關連，長遠對人體的影響仍有待研究。

消委會發現，23款樣本檢出短鏈MOSH及其類似物，當中5款含量較高，由5.1%至17.8%不等，含量最高的樣本為」「Giorgio Armani輕柔緞亮唇膏」，其餘4款分別為「Lancôme」、「Chanel」、「YSL」及「Gucci」的樣本；4 款樣本檢出長鏈MOSH及其類似物含量的唇膏，其含量由11.4%至20.48%不等，未能符合歐洲消費者組織所建議的10%安全限值，其中「Opera柔潤亮澤染色唇膏」含量最高，若每天使用，1年可能攝入近4.3克長鏈 MOSH混合物，其餘3款樣本來自「MAC」、「Chanel」及「Gucci」。

另外，有5款樣本檢出另一種礦物油物質MOAH，消委會說，儘管MOAH沒有致癌性的疑慮，但海外不同消費者組織分別建議唇部產品的MOAH 含量應低於檢測極限水平，或提議消費者避免選用任何檢出 MOAH 的唇膏產品。

消委會提醍留意唇膏產品成分

重金屬方面，30款樣本中，有8款檢出的2至3種可致敏重金屬相等或高於1mg/kg的建議水平，其中4成、即12款樣本檢出鎳；6成、即18 款檢出鈷，若重複使用含鎳的產品，經由皮膚接觸有機會引致過敏性接觸性唇炎，出現乾燥、脫皮、紅斑、有灼熱和刺痛感覺等。另外有7款樣本檢出香料致敏物，當中「Charlotte Tilbury」樣本檢出的總量較高。

消委會說，對經常使用唇膏的人士而言，無可避免地經由口服途徑攝入相關物質並積累體內，雖然國際間未有法例規管化妝品中MOSH及其類似物的含量，目前研究亦未有一致結論，有關物質在人體長期累積會否導致病理上的變化仍有待確定，但認為在人體積累任何外來物質均不理想，或構成潛在健康風險。

消委會認為，供應商有責任採取可行措施，以提升產品的安全程度。消委會又建議，如果市民有舔唇習慣，要特別留意唇膏產品的成分，於飲食前在可行情況下應先抹走唇上的唇膏，以減低因進食而攝入唇膏物質的程度。