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灣仔的士疑衝燈遭巴士攔腰猛撼　意外造成兩死一傷 (01:21)

【15日01:21更新】意外後，的士59歲男乘客及47歲女乘客，送院搶救後先後傷重不治。現場港灣道分別有東、西方向行車線，不同方向均有交通燈，同時指示駛過菲林明道或停車。

城巴發言人表示，涉事為非營運中巴士，車長按照交通燈號指示行駛時，與一輛的士發生碰撞。城巴對兩名的士乘客不幸離世表示非常難過，並向其家屬致以深切慰問。城巴將會全力配合警方調查。

網上短片見到，涉事的士沿菲林明道往灣仔公眾碼頭方向行駛，越過港灣道已有至少兩輛的士在西行行駛，兩車亦同時緊急煞車，涉事的士至東行線路口時遭駛至的城巴猛撼，並推前約5米。另有短片顯示，一名傷者倒卧在的士右車旁，有人在旁為其施行心外壓，同時亦傳出消防及警方的響號聲。

灣仔發生奪命交通意外。今晚（14日）9時許，一輛的士與城巴於港灣道介乎菲林明道的十字路口相撞，的士左車身嚴重損毁，被巴士橫向推前約5米，車上男女乘客嚴重受傷昏迷，曾有人即場為傷者施行心外壓急救，兩傷者分別由救護車送往瑪麗醫院及律敦治醫院，其中一名女乘客搶救後不治，33歲的士女司機輕傷清醒，由救護車送院治理。涉事城巴31歲男車長在事件中沒有受傷，其後登上警車錄取初步口供。警方封鎖現場部分行車線蒐證，意外起因仍有待調查。

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