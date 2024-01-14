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環保署澄清法例無限制非牟利活動派發垃圾袋 梁熙指政府說法令市更多誤解 (20:19)

垃圾徵費4月實施，環保署今於社交平台發文澄清，法例沒有限制任何人士或團體，在非牟利活動中派發指定袋予市民。

環保署又說，法例沒有禁止物管公司以大型指定袋收集垃圾，即俗稱「包底」，但不能免除每個住戶在棄置垃圾時，需要用指定袋的法律責任。環保署又強調，垃圾收費是建基於每位市民都應該為其棄置垃圾負責的原則，故沒有建議「包底」的做法；若住戶沒有以指定袋包好垃圾，物管公司則需以指定袋包好才可交予垃圾收集商，否則不會獲接收。

民建聯立法會議員梁熙回應指，環保署今日的部分澄清，或引起市民有更多誤解和疑問。梁熙指，早前同環保署代表交流，問及日後送贈福袋予有需要人士時，能否包括指定垃圾袋，指官員當時說這有違立法會原意，而早前立法會上，另官員說，派發指定膠袋，條文屬授權條文，因此在處理授權申請的時候，會考慮該申請是否符合整個政策目標。梁熙反問，未知今日環保署的澄清，是否等同法律是容許非牟利團體可以向需要人士免費派發膠袋，還是免費派發的前提是需要先申請賦權？他希望環保署內部加強溝通，令代表落區時有清晰、一致的說法，亦避免市民誤墮法網。

環保署今日又澄清，法例沒有禁止物管公司以大型指定袋收集垃圾(俗稱「包底」)，梁熙指立即收到市民反映，問政府說法意味物管公司其實是可以包底，只是「不建議」包底。梁熙擔心此說法或會讓部份市民對安排更加不清晰，期望政府解說清楚。

 

 

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