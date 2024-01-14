林正財：初步觀察學生精神健康情況回穩　建議學校讓學生每天做1小時運動 (12:48)

林正財說，三層應急機制是優化及完善轉介系統，最重要的措施應該於學校建立愉快的學習環境，過去一兩個月見到有很多校長在此方面努力，認為這些才是真正可幫助到學童、讓他們可有更多喘息機會及適應的空間。他又認為，機制會慢慢演化，成為一個可持續推行的措施。

他又表示，分析過近期學童自殺的個案，發現當中有個案沒有精神問題，亦未必有很大的學習困難，但在其最需要時，以為沒有人願意聆聽他。林正財認為，應在學校建立「樹窿」，培養更多學生認識精神健康議題，甚至學習精神健康急救，亦建議學校讓學生在校每天做一小時運動強健身心。被問到現時課時框架下是否有空間進行相關工作，林正財說，按教育局的課時指引來說有空間，不過對某些學校來說空間或較窄，會會考慮透過鼓勵、誘因甚至監管令學校去做，認為校方要緊記，在追趕課業時，亦要讓學生做好運動、休息的「基本功」。

另外，政府提出檢討公院急症室收費，本身是行會成員的林正財說，做法並非為了增加收入，而是要理順市民求醫習慣，當生病時要找到適合的地方求醫。他又說，醫管局目前有很多減費或免費系統，相信即使急症室收費增加，亦不會十分影響低收入人士。