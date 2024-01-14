陳茂波今赴瑞士出席世界經濟論壇年會　指香港具「性價比」回報機遇 (12:03)

他指，今年世界經濟論壇年會的主題是「重建信任」，全球約200多個國家，各自處於不同的發展階段、有不同的經濟狀況和社會需要，信任的氛圍關乎到各國是否能聯手推動全球經濟更好增長，更關乎如何讓全球各地人民普遍受惠，「這才是推動經濟增長的意義，也是重建信任的必要所在」。

陳茂波說，雖然全球高息環境及多個外圍不利因素叠加，令過去一年本港的資產市場備受壓力，但投資機遇變得更為吸引，稱很多資金正伺機尋覓投資機會，指出去年全年總存款預計增長估計超過5%，亦有約2500億港元資金經「南向通」流入本港股票市場，數字反映資金仍處於「淨流入」狀態。

陳茂波又說，本港財富管理業務甚具優勢，產業發展方面同樣進展加速。他認為，國際投資市場的不二法則是尋求最具「性價比」的回報機遇，關鍵的是「未來增長的潛力」，稱不少熟悉香港市場的國際投資者都認同，香港是其中一個最理想的選項。