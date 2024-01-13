海關德國寄港郵包檢460萬元K仔 拘收件男 (22:01)

海關1月5日在香港國際機場檢獲約9.5公斤懷疑氯胺酮，估計市值約460萬元。海關當日透過風險評估，在機場檢查一件由德國寄港，報稱載有建築原材料的空運郵包。海關指，有關原材料類似水泥，本身較重但並不貴重，以高昂的成本空運到港，引起關員懷疑。經X光及拉曼光譜儀檢查後，關員發現該批懷疑K仔藏於3個建築原材料的包裝袋內。

海關（13日）展開監控遞送行動，在屯門拘捕一名25歲的懷疑涉案男子，他任職會所職員，報稱收取數千元報酬替人收取郵包。他已被控以一項販運危險藥物罪名，案件星期一（15日）在屯門裁判法院提堂。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。