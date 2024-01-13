明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海關德國寄港郵包檢460萬元K仔 拘收件男 (22:01)

海關早前在一個德國空運到港、報稱建築原材料的郵包中，檢獲9.5公斤懷疑氯胺酮（K仔），市值約460萬元。海關今日（13日）進行監控遞送，在屯門拘捕一名25歲會所職員，報稱收取數千元報酬替人收取郵包。

海關1月5日在香港國際機場檢獲約9.5公斤懷疑氯胺酮，估計市值約460萬元。海關當日透過風險評估，在機場檢查一件由德國寄港，報稱載有建築原材料的空運郵包。海關指，有關原材料類似水泥，本身較重但並不貴重，以高昂的成本空運到港，引起關員懷疑。經X光及拉曼光譜儀檢查後，關員發現該批懷疑K仔藏於3個建築原材料的包裝袋內。

海關（13日）展開監控遞送行動，在屯門拘捕一名25歲的懷疑涉案男子，他任職會所職員，報稱收取數千元報酬替人收取郵包。他已被控以一項販運危險藥物罪名，案件星期一（15日）在屯門裁判法院提堂。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

相關字詞﹕海關 毒品

上 / 下一篇新聞