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本地團隊成功復育33種傳統稻米　惟「絲苗」出現變異品種 (13:41)

本港食米主要從外地進口，香港農業項目「大地予我」團隊5年前於國際種子銀行找回上世紀於香港種植的33個傳統稻米品種，並申請回港復育，從而補回缺乏的本地稻米資料。團隊稱，全數品種成功復育，另發現港人耳熟能詳、但已失傳多年的「絲苗」出現變異品種。

團隊從菲律賓國際稻米研究所和美國種子庫取得33個本地稻米品種，包括絲苗、老鼠牙、花腰仔、金包銀等，並在大埔林村龍丫排一個重新開發、曾丟荒數十年的米田多次繁殖和培育。團隊會於每次收成進行篩選，挑選較健康和強壯的種子再種下一組的稻米。

項目成員、「種植香港」農場經理袁易天說，33種品種全部成功復育，認為它們仍適合於香港種植，但指目前試驗的米田氣候條件較差，相信若於元朗等較佳地方種植，表現或會更好。

團隊亦發現，其中一個復育品種「絲苗」後代出現變異，2021年早茬米粒變大，穀殼變白、同年晚茬發現特遲開花的植株、翌年晚茬發現矮化植株。他們指，變異絲苗的植株矮、分蘖多，比傳統品種倒伏機會大減，米粒口感則接近現代米

記錄主任王韶昀解釋，除了或因絲苗於試驗米田出現雜交，亦可能與當年收集種子前已出現了雜交情況，所以經他們培養幾代後，有部分隱性特徵開始顯露。

為讓傳統稻米品種繼續留種，計劃團隊表示歡迎農夫向他們索取種子。計劃經理方韻芝說，工作時發現關於本地稻米的歷史記載是不多的，但相信只要有人繼續留種，稻米的歷史亦會有繁衍和壯大機會。

相關字詞﹕編輯推介 農業 稻米

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