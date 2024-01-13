盧寵茂料新冠及流感季節維持至2月底至3月　檢討急症室收費屬常規機制 (12:29)

盧寵茂今早在商台《政經星期六》表示，市民過去幾年長時間戴口罩，對流感的預防和免疫力較低，預計會情況會較嚴重，希望市民有所警覺和防備，但毋須恐慌。他表示，長假期間很多私營門診未必會提供服務，醫管局將加強服務，增加普通科門診名額。他又指，市民若只有輕微病徵，例如流鼻水、喉嚨痛及咳嗽，可考慮服用止痛藥和退燒藥等成藥，避免使用急症室求醫。

急症室收費方面，盧寵茂表示，急症室服務「來者不拒」，不設預約制度和服務配額，令不恰當使用的情況存在。他指，現時單靠輪候時間來控制服務有很多弊處，例如令大量病人聚集在急症室，醫護人員同時亦要費心監察和照顧等候期間的病人，造成壓力。

他又指，現時第四及第五類非緊急病人佔整體急症室使用率約六成，令部分真正需要急症室服務的病人仍需等候較長時間。他稱，不希望見到醫護救急扶危的專業變成處理普通病症，浪費其專業培訓，令急症室變成普通科門診；認為調整收費後有助減少非緊急類別的病人數量，令醫護更集中處理第二（危急）及第三類（緊急）的病人，縮短其輪候時間。

被問到很多私人診所不會在晚上或假期時營業，而且收費高，政府調整收費同時會否推出更多配套。盧寵茂表示，當局會加強相關配套，早前亦推出「基層醫療健康藍圖」及「慢病共治計劃」等，希望與私人市場協調，予市民有更多基層醫療的選擇。他指，醫療資源配置是「全盤盤棋」，而檢視急症室收費是其中一步；又指政府有千百個理由檢討收費，批評有部分人提出幾項理由就拒絕討論，指調整收費牽涉病人福祉，社會必須理性討論。