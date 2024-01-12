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啟德地盤男工猝死遺8歲子　遺孀哭訴「唔知點算」 (21:18)

啟德承豐道26號「天璽·海」地盤今早有男工人感到不適，休息期間昏迷，救護員隨即將他送往聯合醫院，惟事主經搶救後不治。其妻指丈夫是家中經濟支柱，現在遺下她與8歲兒子及年長母親，不知如何是好，又指丈夫所屬公司暫時未有職員與她聯絡。

離世男事主黃燕群46歲，今早約9時於「天璽·海」地盤開工，期間感到不適，於是喝水休息，同事於10時20分左右發現他暈倒。事主被送往聯合醫院搶救無效，案件列作送院時死亡。事主與結婚約13年的妻子、8歲兒子及母親同住水泉澳邨一單位，其妻指丈夫任職地盤工十幾年，但不知他從事什麽工種，只知他需要到多個地盤上班。黃太指丈夫體型比較肥，有輕微高血壓問題，不用服藥，最近沒有聽他說身體不適，平時一周都在家休息一兩天，聖誕節都有放假。

黃太續指，丈夫與兒子關係一向良好，今早出門前還與兒子有講有笑，豈料突然離世。兒子得知父親離世後沒有哭，但感覺他十分難過，家中客廳擺放的樂高戰艦正是丈夫送給兒子的聖誕禮物。黃太指丈夫是家中經濟支柱，每個月給予數千元家用，她雖然有一份兼職清潔工作，但薪金幾乎全用作栽培兒子學習興趣班，包括畫畫、色士風、欖球等。黃太稱讚兒子讀書成績名列前茅，且認真參與每項課外活動，因此辛苦一點都去兼職讓他繼續學習。

捐款戶口（中國銀行）：012 925 1 030446 7 Li Qunfang （死者妻子）

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