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警拘兩內地男涉屯門輕鐵巴士9宗盜竊 (17:16)

警方拘捕兩名持雙程證來港的內地男子，涉嫌在1月5日至11日期間，九次在屯門區內的輕鐵及巴士上偷竊其他乘客的銀包、現金及信用卡等財物，其中4宗發生在兆康一帶，九宗案件合共涉款約4.6萬。

警方昨早（11日）發現兩名疑犯在杯渡輕鐵站徘徊，尾隨兩人至鍾屋村輕鐵站一帶作出拘捕，並在其中一人身上搜出與案有關贓物。兩名被捕內地男子分別為31歲及55歲，來自廣西及杭州，兩人持雙程證以旅客身份在1月5日來港，暫無情況顯示牽涉內地賊黨「韋家幫」，會再調查與其他案件關聯。兩人被通宵扣查，案件交由屯門警區重案組第二隊跟進。

屯門警區情報組主管高級督察郭皓靈表示，犯人在繁忙時段的車站或公共交通工具內，趁人多擠迫之際，以單獨搭車的女士為目標，乘其不備，打開其書包或手袋偷取財物，隨後使用成功盜取的現金或信用卡到附近的商鋪購物。

警方呼籲，市民在乘搭公共交通工具時要留意財物，如將手袋及書包放在前方，考慮只戴一邊耳機聽歌，保持警覺；商戶亦可注意信用卡上的卡主姓名等資料，協助警方偵破罪案。屯門警區將於1月29至2月3號舉行防罪周，宣傳防罪意識。

警方重申，「盜竊罪」是嚴重罪行，最高可被判處監禁十年，市民切勿以身試法。

相關字詞﹕盜竊

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