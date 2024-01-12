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財委會通過55億元荔枝角收押所重建撥款　何君堯一人反對　工聯會六人棄權 (18:38)

立法會財委會通過荔枝角收押所重建計劃55億元撥款，多名議員表示支持撥款，惟關注造價高昂，憂慮會否超支；亦有議員關注為何選擇原址重建。保安局副局長卓孝業表示，前期工作做得「十分到位」，相信地盤不會出現不能預計的工程問題，預料毋需啟用撥款之中的5億元備用應急基金，有信心項目不會超支。懲教署副署長（行動及策略發展）吳超覺說，曾檢視空置地段及懲教署空置設施，均未能配合重建，故決定原址重建。

撥款建議最終在67人贊成，1人反對及6人棄權下通過。投反對票的議員為何君堯，6名投棄權票的議員均屬工聯會，包括黃國、陳穎欣、鄧家彪、陸頌雄、郭偉強及梁子穎。另一名工聯會議員、身兼行政會議成員的吳秋北則無投票。

以往曾質疑重建計劃有如興建「五星級監獄」的議員何君堯說，參觀荔枝角收押所後，仍然反對撥款，認為監獄及收押設施仍有空間，而懲教署可透過行政措施，將部分被收押人士安置於其他地方。他認為政府面對財赤，基於量入為出的原則而不支持重建計劃。卓孝業回應說，目前監獄及收押設施收容率85%，有關數字會有浮動；而署方經評估，包括考慮收押人士是否需要上庭或接受其他探訪後，才會更改收押者所在地點。

經民聯盧偉國認為，原址重建的造價較貴，當局應解釋為何不覓地重置；洪雯就關注政府有否考慮過改建空置校舍，卓孝業說，懲教設施非受社區歡迎的設施，同時亦不能距離法院太遠，若要覓地重建將涉及大量游說工作，挑戰大且需時長，惟現時荔枝角收押所每日出現超收的情况，政府要盡快處理，故不考慮覓地。他又表示，重建收押所的地盤面積約8000平方米，當局曾檢視一些空置校舍，但地盤面積只得約4000至5000平方米，加上附近民居亦未必樂意接受興建收押所，故未考慮覓地重置。

另有議員質疑部分擬建設施不屬必需，新民黨李梓敬關注是否有需要興建多用途宗教服務室。吳超覺回應說，多用途宗教室對更生及在囚人士的心靈方面有幫助。自由黨李鎮強則問當局會否考慮修例，減少在囚人士可會面次數，提升設施使用效率。卓孝業回應說，還押人士本為假定無罪，擁有探訪權利，若為行政及資源方便而削減他們的權利，並不可取。

卓孝業：收押所僅保安級別超「五星級」

卓孝業於開場發言時提到，明白55億元造價並非「細數」，但留意到有聲音明顯對重建計劃有誤解，強調原址重建有需要，稱收押所持續出現擠迫及超收，易引收押者衝突，其中過去一年更出現900宗違規個案。他又重提，形容重建的收押所為「五星級酒店」的比喻不妥當，不過就指收押所的保安級別方面則屬「超五星級保安水平」。

民建聯何俊賢就認為，議員應該與政府保持良好溝通，在議會發言要負責任，否則會容易誤導公眾，批評形容收押所「五星級」、為收押所的牙科保健而犯法等言論會帶動情緒，認為議會要以此為鑑。 

相關字詞﹕編輯推介 荔枝角收押所 卓孝業 保安局 財委會

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