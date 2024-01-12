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8警涉毆露宿者屈藏毒　辯方指事主案底纍纍　作供只為誣告警員 (17:52)

2020年警方在深水埗通州街公園掃毒，8名警員涉遮蓋閉路電視鏡頭，對露宿者施襲、誣衊藏毒及砸其家當，他們否認意圖妨礙司法公正等10罪。辯方今（12日）在區院繼續盤問受害的露宿者阮文山，逐一讀出阮自80年代犯下襲擊傷人的多個案底，形容他不奉公守法、並不誠實，又指阮的證供「天花龍鳳」，他想誣告警員，阮表示不同意。

被告為郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩、林華嘉、莫志成、尹栢詩及陳守業。郭展昇的辯方大律師指出，實情警員非如阮文山所述用棍砸碎膠桶，阮聞言反問「咁邊個揼爛我啲野？」他重申居住現場並目擊過程，米粒散落一地，他親自掃除清理碎片。

在陳守業的大律師盤問下，阮供稱曾被人用刀斬傷及送院，但否認與人打架。辯方讀出阮文山1984年起約20個定罪記錄，包括襲擊致他人受傷和盜竊罪，問阮與他人衝突時是否作出武力行為？阮承認激動的時候會發生，他已忘記大部分案情。

辯方提及，阮去年在區院受審後被裁定販毒罪成，入獄5年7個月，原審法官更批評阮撒謊，阮庭上稱「我唔識講大話」。辯方指阮在本案作假證供，目的希望警員不再到公園稱他販毒，阮否認指控。辯方又提到，阮2015年承認偷竊智能手機，但為同案被告作供幫對方脫罪，法庭裁定兩人非誠實可靠，阮終未獲三分一減刑。阮確認說法，另沒留意本案露宿者「阿十」的案底。

至於事發當日，阮供稱有警員拿出長刀及印上阮的指紋，阮遭受數名佩戴口罩人士襲擊，故辨認不到容貌。阮表示在沙地被打曾大聲呼叫「警察打人」，但無人阻止，他被拉出沙地時則痛得無力叫喊。辯方續指，如果警員有襲擊阮，並不會應其要求召救護車，阮的傷勢在案發前造成，阮一一否認。阮又供稱早前身體欠佳及需服藥，律師建議下沒出席認人程序。阮作供完畢，下周一（15日）由康文署職員作供。

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