機管局推「經珠港飛」　由珠海直達香港機場登機全程45分鐘 (17:34)

「經珠港飛」旅客先從港珠澳大橋珠海口岸出發，會先接受簡單的安檢，之後便會見到「經珠港飛」專用通道及櫃枱，旅客可在網上預先或即場購買車票，目前車票成人每張220元人民幣，小童及長者則180元人民幣；職員會為旅客檢查資料及列印車票換領憑證。每位旅客會獲發識別貼紙，完成出境手續後到1樓值機廳換取紙本車票並辦理值機手續及行李托運。

往香港機場的專車最早於上午10時開出，每小時一班，至晚上7時，每班車會在一小時前截止買票，每程車設35座。當局建議旅客提早90分鐘到達珠海口岸，行李隨專車而行，車程約45分鐘，到達海天中轉大樓後行李會有專人處理及裝機，旅客進行安檢後可進行120港元退稅，再乘捷運系統到禁區登機。

當局去年8月開放澳門口岸的中轉巴士服務，澳門旅客可經大橋往返香港機場，至12月擴展至珠海口岸。機管局機場海陸運輸管理總經理陳志豪表示，現已處理約4萬人次旅客，當中約一成屬「經珠港飛」，大部分為廣東省旅客，「希望慢慢經一啲宣傳，同埋農曆新年服務會提升，客量亦慢慢增加」，班次亦會因應客流量而增加。

海天中轉大樓2003年提供快船往來服務，目前有數十間航空公司參與，他說目標是增加航空公司在托運服務，又提到人工島將會設有智能停車場，自駕遊的內地及澳門旅客可以直接駕車到香港機場乘坐飛機。

準備出發到日本東京的沈同學在值機廳託運行李，她大讚新措施「很便捷很快速」，她說以往需要到廣州轉機，需要提出半日出發，但從住處到這裡只花了3小時。她說價錢方面亦較為便宜，以往出發到廣州白雲機場需花上一百多元人民幣，有時亦需要轉機及轉車，「今天有『一元飛』活動還減少了兩百塊錢」。