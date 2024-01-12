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初選案律師庭外拒出示身份證　上訴獲減刑改判社服令 (17:22)

2021年「35+初選案」提堂，辯方律師丘律邦欲進入西九龍裁判法院時涉拒絕出示身分證，裁定阻差辦公罪成，判囚7天。他不服定罪和判刑上訴。高院法官陳仲衡今（12日）判頒辭，認為即使上訴人身穿西裝、手持文件在法院外，亦不代表警員毋須核實其律師身份，維持定罪裁決，但認為7天監禁「明顯過重」，撤銷監禁刑罰，改判160小時社會服務令。

上訴人丘律邦（案發時34歲）離開高等法院時表示，會與法律團隊研究後再決定會否上訴，對上訴結果「無乜感想」，自言「判斷唔到判刑是否公正喇」。丘亦承認當時或許可以處理得更好，但強調一般而言只有司法機構有權拒絕他人進入法院，認為案件影響日後法律界人士如何進出法院。

陳官在判辭指出，雖然上訴人身穿西裝、手持文件並曾自稱是代表律師，但這不代表警員便毋須檢查其身份證或律師證核實其身份，上訴人明知對方是警員，仍兩次致電報警要求警方到場處理，從沒解釋他認為警方無相關權力的理由，始終拒絕出示身份證，使警員無法執行職務，核實他可否進入封鎖區。

辯方另爭議警方當天是否有權在西九龍法院設立封鎖區，陳官認為案發時雖然已是晚上，法院外的人流不多，但法院內仍在審理案件，封鎖區讓警方限制人流和可能出現的人群聚集，考慮到當日早上的情況及公眾對相關案件的關注程度，「警方的決定可說是頗為謹慎，但是合理合法」。陳官駁回所有定罪上訴理據，維持有罪裁決。

至於刑期上訴，陳官認為裁判官出錯，基於上訴人自稱「魯莾」犯案，便認為他缺乏悔意，故7天監禁刑罰是明顯過重，終改判160小時社服令。

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