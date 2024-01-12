49歲幼兒工作員涉童樂居虐兒案罪成　官斥過火、對暴力坐視不理 (17:14)

女被告陳玉玲（49歲）與同案另一被告陳麗娟共同面對1罪，獨自面對其餘5罪，案發時涉案幼童為2至3歲。控方指陳雙手反覆拍打男童B的頭部及腹部、用雙手箍住B的頭晃動，被告審訊中自辯稱當時她正思考其他事宜，沒有留意陳的動作，也聽不見B在叫喊。

就餘下控罪，控方指稱被告將男童U的頭部後推，用手敲其頭部、推女童X頭部、用看似咭片或紙張拍打Y頭約9次、扯男童D頭髮及捉他手臂，抱起再將摔落地墊上；以及把Z摔在角落頭部撞牆。被告分別稱希望提醒U不要咬人；怕X「跌親」釀成危險，情急下「點一點」X頭示意她坐下；不小心拍到Y的臉；看到D和Z踢其他幼童遂拉開他們。X、Y和Z的身分不詳，審訊中以3個英文字母作代號。

法官李慶年裁決指，閉路電視片段拍攝到被告在B和陳麗娟正前方，看不到陳的說法匪夷所思，眼見同事暴力對待幼童卻視而不見、聽而不聞，構成故意忽略。法官亦認為針對D和Z的行為明顯過火和不必要，令他們受到苦楚。

就餘下3罪，被告使用的力度相對輕微，幼童沒有特別反應，可能屬「輕微驚嚇」或構成「些少心理焦慮」，疑點利益歸於被告。法官最終裁定3罪罪成，3罪罪脫。