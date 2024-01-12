應對學齡人口下跌　教育局暫不擬官校合併 (16:50)

根據《中學概覽》，灣仔女官校何東中學和同區另一官校鄧肇堅維多利亞官立中學 ，今學年中一班數減少，同樣「3變2」。教育局作為官校辦學團體，被問有否計劃合併兩校，常任秘書長李美嫦指暫未有計劃，指兩校有特色。至於其他辦學團體是否呼應到局方鼓勵合併學校，李美嫦提到，明愛早前公布南區的明愛胡振中中學與東涌的明愛華德中書院合併成資助中學，「做得OK，搬去東涌收生會好咗」，指局方一直與該辦團溝通，「背後促成佢哋做呢樣嘢」。施俊輝就指，局方有就合併學校事宜，與不同辦團討論。

另外，今屆中學文憑試（DSE）首有內地港人子弟學校成為「與考學校」，但未能設內地DSE試場。施俊輝說，在香港辦試場較容易控制，「但要將DSE試卷拎上去（內地）是實際的挑戰」。他表示，希望在內地設DSE試場的方向無變，但未明言下年是否一定成事。

至於各項輸入人才計劃下，不少人才受養人在香港入學。教育局長蔡若蓮說，局方沒統計相關計劃下的未成年受養人入學詳細數字，指局方在九龍塘的學位分配組設專門櫃枱供查詢學位；局方亦提供啟動課程，助他們適應在香港就學。

另外，政府上月（2023年12月）為支援中學學生精神健康而推出的「三層應急機制」，包括識別及支援高自殺風險學生，首個月接獲30宗校長轉介。被問如何評價機制首個月的成效，常任秘書長李美嫦說，要轉介的個案情况是較嚴重，「我們看法是做得一個得一個。他們情況好critical，30多個（人），如救番他們條命或及早轉介，其實都值得」。但她稱，學校對於第二層機制（教育局會協組將個案轉介至社署統籌的「校外支援網絡隊伍」）的反應普通，局方會了解原因。