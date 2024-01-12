童樂居虐兒案兩幼兒工作員認17罪　一人認多次推幼童撞牆 (15:16)

被告李曉儀（現27歲，下同）承認虐待10名包括1至2歲的幼童，庭上透露她過往有盜竊等4項定罪記錄。被告楊淑儀（35歲）則承認虐待7名1至3歲幼童。兩人均於2021年11月至12月間犯案。

同意案情指出，李曉儀涉及19宗虐兒事件，她戳男童R的頭部，壓其身體令他哭泣，垂掛R至雙腳離地，摔R到地上，令他頭撞混凝土牆。李多次推R撞及摔牆，捉R左腳打自己頭部，又掌摑、拖拉、膝撞、腳踏R，及用毛巾拍打和抽打R面部10下。

李曾抓著男童B往上扯至離牀，再跌在地上，又踢女童O臀部，使她翻斗並背部著地。李亦拍打男童J眼部，壓和推他撞到牀框，令其哭泣，揪男童P耳朵，並用膠盤拍打身分不詳的幼童手部、以手指彈另一人眼部，以及戳打頭部。

至於楊淑儀涉及12宗虐兒事件，她扯男童B的頭髮、拍頭及掐其面和腿部，推他向牆。楊提起女童C猛力地摔她，使其後腦著地；另用彈力球大力擲向男童K的頭部，令他跌倒。楊掌摑女童S和扯頭髮，拍男童U頭部，打女童Y手臂，捉起女童AC再突然鬆手，令她墮地。