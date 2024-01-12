的近前合伙人涉性騷擾女律師申擱事主匿名令　答辯方指事主自願發展婚外情 (15:15)

的近律師行前男合伙人被指「情感操控」女律師，匿名事主早前入稟區域法院，控告對方違反《性別歧視條例》，要求書面道歉及賠償。前男合伙人一方申請擱置事主的匿名令，區院今（12日）開庭處理。答辯方指事主事發時已婚並育有一女，主張她與答辯人自願發展婚外情，她其後欲更進一步與對方建立生活但遭拒絕，因而萌生恨意將責任推到予對方並提控，目的或許是「挽救婚姻」。
申索人為X，答辯人為Stefano Mariani，中譯麥朗。
答辯方指X的照片曾顯示在的近網頁，其身分早已在公共領域曝光。答辯方並指，X與答辯人關係屬自願，呈上二人長逾60頁的WhatsApp對話紀錄，顯示X在這段婚外情中「積極參與」，包括X形容對方為「情人」、説「我很想念你」等，但X在誓章中只沒有公開全部紀錄，有誤導法庭之嫌。
答辯方亦質疑X的誠信，指的近經內部調查後未能證實有關答辯人性騷擾的指控，答辯人無被要求離職。X與答辯人隸屬不同部門，工作上無交雜，答辯人不可能自稱是X的「師傅」。答辯方另稱，X感染的HPV病毒懷疑是答辯人傳染的說法毫無根據和涉誹謗，答辯人已接種HPV疫苗，況且病毒不一定透過性行為傳染，X誇大嚴重性。申索方將在下午陳辭回應。