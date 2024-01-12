內地商人非禮罪成候判　求情稱事主自願到酒店房間 (14:36)

辯方求情時透露，被告韋德恩（現54歲）原在北京居住，持有美國綠卡及香港身份證，與52歲妻子育有三子，妻子去年確診甲狀腺癌，但因被告在港受審，妻子忙於照顧兒子，未能接受手術。被告昨日裁決前亦得悉八旬母親剛過世，惟因本案不能回內地奔喪；被告經營建築材料工場，被捕前月入約十萬元，但現因內地的經濟情况而收入不穩。

辯方續指，根據事主的證供，被告在床上騎在她身上，沒提及令事主受傷，反映暴力程度不高，本案定罪的基礎是陽具貼臉的案情，其餘案情陪審團未能肯定曾否發生或事主是否同意發生，即控罪的歷時不長，被告在沒有他人介入或阻止下停止行為。暫委法官林穎茜聞言稱「咁係因為X（事主）話要報警啫」。

辯方另申請取回四分之三訟費，力陳案中大部分案情不成立，而事主案發時同意上酒店房間，被告行為不構成自招嫌疑。控方反駁「一個第二次見面嘅人，就算願意上房，係咪代表願意喺房入面發生任何事件呢？」強調整體情況令警方有原因懷疑被告犯案，亦不能分開被告罪成及罪脫的案情處理，反對訟費申請。法庭將在判刑時一併處理訟費申請。