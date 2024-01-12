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內地商人非禮罪成候判　求情稱事主自願到酒店房間 (14:36)

內地已婚商人2022年以手機充電為理由，邀約女子到酒店房間聊天，其後涉將女子推到床上強吻摸胸，及以陽具貼對方的臉。商人否認企圖強姦及非禮共兩罪受審，陪審團昨裁定被告企圖強姦罪脫、非禮罪成。辯方今（12日）於高院求情，並申請訟費，辯方力陳事主自願上酒店房間，被告非自招嫌疑。控方則反駁自願上房不代表同意之後發生的事。案件押後1月26日判刑，待索取事主的心理報告，其間被告須還押。

辯方求情時透露，被告韋德恩（現54歲）原在北京居住，持有美國綠卡及香港身份證，與52歲妻子育有三子，妻子去年確診甲狀腺癌，但因被告在港受審，妻子忙於照顧兒子，未能接受手術。被告昨日裁決前亦得悉八旬母親剛過世，惟因本案不能回內地奔喪；被告經營建築材料工場，被捕前月入約十萬元，但現因內地的經濟情况而收入不穩。

辯方續指，根據事主的證供，被告在床上騎在她身上，沒提及令事主受傷，反映暴力程度不高，本案定罪的基礎是陽具貼臉的案情，其餘案情陪審團未能肯定曾否發生或事主是否同意發生，即控罪的歷時不長，被告在沒有他人介入或阻止下停止行為。暫委法官林穎茜聞言稱「咁係因為X（事主）話要報警啫」。

辯方另申請取回四分之三訟費，力陳案中大部分案情不成立，而事主案發時同意上酒店房間，被告行為不構成自招嫌疑。控方反駁「一個第二次見面嘅人，就算願意上房，係咪代表願意喺房入面發生任何事件呢？」強調整體情況令警方有原因懷疑被告犯案，亦不能分開被告罪成及罪脫的案情處理，反對訟費申請。法庭將在判刑時一併處理訟費申請。

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