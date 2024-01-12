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青年多處塗「黑警」、「不打疫苗」等字句遭國安拘捕　認罪還押候判 (11:53)

一名青年涉在2022年於大廈外牆噴上「斷頭台清算黑警」、「人類有權不打疫苗」等字句，被警方國安處調查拘捕，今（12日）於觀塘裁判法院承認3項刑事毁壞罪。署理主任裁判官劉綺雲表示，被告塗鴉字眼有一定嚴重性，保留即時判監的可能。被告須還押至本月26日判刑，以待索取勞教中心報告和背景報告。

被告林健（22歲）承認於2022年4月10日至15日，在觀塘鴻圖道鴻福工廠大廈外、深水埗福華街捷德樓外，以及旺角西洋菜南街鴻添大樓外，無合法辯解而損壞該處外牆。控罪書顯示，案件主管隸屬警方國安處。

辯方求情指，被告原本修讀毅進文憑課程，2022年7月被捕後沒有工作，他自小患上讀寫障礙，在愚蠢和心智未成熟下犯案。辯方稱被告明白案情嚴重，冀法庭索取社會服務令報告始判刑。

控方透露，被告初犯無案底，申請法庭頒下賠償令，被告須賠償6000元維修費予涉事大廈的業主立案法團。被告支付賠償款項後，署理主任裁判官劉綺雲表示他有一定悔意，但稱本案的塗鴉字眼性質嚴重，法庭保留所有判刑選項，包括即時監禁。

案情指，被告2022年4月在涉事大廈噴上「對抗極權」、「斷頭台清算黑警」和「人類有權不打疫苗」字眼。同年7月，警方拘捕被告和另一女子，在女子的手機發現被告噴油漆的照片。被告在警誡下承認犯案，警方根據手機照片的定位資料找到案發日期。

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