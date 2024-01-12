黃碧如不同意「家有初生」計劃欠吸引力　未擬進一步放寬門檻 (10:58)

黃碧如今早於港台節目《千禧年代》中表示，如果所有擁有小孩的家庭都可優先選樓，會令優先選樓的總額所佔百分比很大，令其他中籤申請者可選樓的機會減少，強調要平衡其他家庭申請者的需要。至於不考慮將孕婦列入合資格申請者範圍，黃碧如解釋，做法會令操作上增加很多不確定因素。

另外，今年4月起，正輪候公屋的申請者，若家中有去年10月25日或以後出生而滿1歲或以下的嬰兒，其申請可提早一年獲處理。黃碧如重申，若無其他變數，申請者輪候公屋時間會縮減一年；仍要視乎申請公屋地區、該區房屋供應、申請者個人情况等因素，故若有變數，輪候時間未必一定會縮減1年。

黃碧如：不擔心市况淡靜影響居屋銷售

房委會昨通過今年首季推售新一期綠置居，包括於2027年入伙的長沙灣麗玥苑，以市值五二折定價，並首次取消最小類別的單位。黃碧如表示，麗玥苑位於市區、交通便利，加上單位面積不小，相信有吸引力。對於今次折扣較上一期居屋少，她說，樓市一般的情况已維持一段時間， 居屋按市價定價，故售價對比以往不算很高，加上資助房屋小組上月通過將供樓按揭保證期及還款期延長，認為優厚的入場及按掲條件非常吸引，不擔心因市况淡靜影響居屋銷售。