外來吊臂損架空電纜　阻輕鐵服務近5小時　港鐵報警 (13:18)

據現場消息指，一輛吊臂垃圾收集車從友愛邨駛出屯門鄉事會路時，懷疑吊臂未完全收好，吊臂撞及架空電纜擦起火花，數條電纜折斷墜落路軌範圍。

至上午10時許，20多名港鐵工程人員到安定站對開路軌維修，包括升起升降台接駁電纜，沿路有至少三輛輕鐵仍停在路軌上。至於在輕鐵站內，未聞有廣播告知該站停用，原顯示輪候時間的告示牌現僅顯示「系統暫時未能提供資料」，另有港鐵職員在場協助乘客，大部分指示乘客改乘506號接駁巴士。

本身欲往屯門醫院的周小姐表示，原可乘輕鐵直達目的地，需時約15分鐘，現改乘506要再轉車，暫未能預計需時，又說港鐵指示不太清晰，主要靠自己查看app得知最新資訊。五旬梁女士則說，506號班次較疏，等了10至15分鐘仍未有車，平時乘搭輕鐵則5分鐘已可上車，又說要轉車有不便，「始終唔係自己搭開個方法，要諗清楚去邊度轉車」，但認為職員友善，了解如何轉車。姚婆婆本身亦欲乘搭506巴士，非輕鐵乘客，但由於擔心事故塞車，提早約一小時出門，以免來不及接送孫兒放學。