渣馬要求下載指定程式預約領取跑手包 有海外跑手未能下載 憂喪失參賽資格 (23:43)

大會回覆本報稱知悉部份非本地跑手未能下載流動應用程式以預約領取跑手包後，已積極跟進，對造成不便表示抱歉，即將經電郵提供另一網上預約方法。大會稱目前已有超過一半參賽者成功預約領取跑手包，惟未回應受影響人數及未能下載流動應用程式原因。

根據大會向跑手發出的電郵，未能於指定時段領取跑手包的參賽者，將被視為放棄參賽資格，大會亦不會於比賽當日派發任何跑手包。

台灣跑手許先生向本報表示，去年11月已訂好機票及住宿，預計本月20日下午6時抵港，惟本月6日收到大會電郵通知，發現領取跑手包時間只到本月20日下午3時。他隨後致電及電郵大會詢問可否郵寄跑手包到預訂的酒店，或提供其他領取時間，但大會以「避免郵遞錯誤或任何遺失」爲由拒絕，「在香港沒有人可以代領，等於我就沒辦法領跑手包了。」

許先生慨嘆不知應如何處理，質疑大會未有在報名時告知跑手需親身領取及公告領取時間，「我不知道寄送物資在香港是這麼困難的事情，台灣選手包大多數都是寄送的。」

吉隆坡跑手鄭先生指，過往曾參加三屆渣馬，「首次這麼麻煩」，理解大會希望透過預約時段控制人潮，但應提早告知跑手有關安排。他指起初使用安卓（Android）手機下載大會指定預約程式，卻發現所在國家不支援該程式，最後需向其他國家跑手求助，「我的中國朋友也是，四處叫有iPhone的朋友先搞好。」