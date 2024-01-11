中學更新電子筆記程式有誤 令百學生筆記消失 中期試要延期 (23:18)

【明報專訊】中小學推行自攜裝置（BYOD）政策，學生上課時用平板電腦學習、寫筆記等。網上流傳有學校突然為全校學生更新筆記應用程式GoodNotes，學生個人筆記一掃而空。聖羅撒書院回覆本報證實，1月8日（本周一）更新程式出現「技術困難及人為失誤」，致3個年級的學生遺失GoodNotes上的資料，初步估計近100人受影響，又稱正值中期試，為顧及考試公平，決定延期考試，稱對家長及學生帶來的影響深感抱歉。
聖羅撒書院昨回覆稱，按指引系統需升級，以讓學生免費用GoodNotes，技術部於1月8日更新，惟技術困難及人為失誤遺失學生原有資料。校方事發後即時檢查系統嘗試修復，並聯絡供應商尋求協助，亦召開緊急會議評估。校方稱為減低對學生學習影響，教師利用網上學習平台重新發布筆記，「並鼓勵學生互相幫助，向受影響的同學分享筆記」。校方稱已發通告通知家長。
校方續稱，1月9日在早會向受影響級別學生交代考試延期，即時與學生互動，聆聽她們的聲音。班主任亦逐一致電家長，關心學生的學習和情緒。該校稱，一向重視學生學習及需要，又指已全面檢視以防事件再發生。
教育局昨稱，早前已接獲學校通報，得悉學校已跟進事件並展開調查。局方會繼續與學校保持緊密聯繫，並提供適切支援及建議。
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