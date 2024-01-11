中學更新電子筆記程式有誤 令百學生筆記消失 中期試要延期 (23:18)

聖羅撒書院昨回覆稱，按指引系統需升級，以讓學生免費用GoodNotes，技術部於1月8日更新，惟技術困難及人為失誤遺失學生原有資料。校方事發後即時檢查系統嘗試修復，並聯絡供應商尋求協助，亦召開緊急會議評估。校方稱為減低對學生學習影響，教師利用網上學習平台重新發布筆記，「並鼓勵學生互相幫助，向受影響的同學分享筆記」。校方稱已發通告通知家長。

校方續稱，1月9日在早會向受影響級別學生交代考試延期，即時與學生互動，聆聽她們的聲音。班主任亦逐一致電家長，關心學生的學習和情緒。該校稱，一向重視學生學習及需要，又指已全面檢視以防事件再發生。

教育局昨稱，早前已接獲學校通報，得悉學校已跟進事件並展開調查。局方會繼續與學校保持緊密聯繫，並提供適切支援及建議。