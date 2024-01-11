浸大學生擬辦諮詢會討論文社院合併方案 校方以安全理由拒批場地 (19:04)

關注組指，校方周一（8日）要求轉諮詢會地點，亦向關注組索取校外嘉賓名單，當時校方職員亦無就嘉賓名單爭議，形容校方「突然出爾反爾」，昨日通知拒絕批出原本允許的場地。關注組指，活動的「校外嘉賓」包括浸大前教職員、校友、其他院校的學生。

浸大學生會今日亦發出譴責聲明，指主辦方已應校方要求，跟足程序提供諮詢會詳情，換來校方無理阻撓，校方出爾反爾之舉實令所有同學、嘉賓無所適從，「校方言而無信之舉無疑剝奪師生表達意見之權利，更顯得校方合併計劃之一意孤行」。

浸大今午發澄清聲明，指學生事務處大約兩周前接獲學生組織的申請，希望借用場地就兩院合併舉辦諮詢會，校方特別安排借出教學及行政大樓的活動空間，然而申請單位周一通知校方會邀請校外人士參與活動，校方經詳細考慮後，基於安全理由，決定拒絕有關申請。校方重申，一直重視兩院合併的諮詢工作，包括成立「人文及社會科學計劃」工作小組，並在過去8個月亦舉行了超過40場不同形式的會面和諮詢會。

就校方澄清說法，關注組成員戴嘉平指，在校方要求下，已即日提供校外嘉賓名單，名單以外人士不獲入場。他認為校方刻意阻撓舉行活動，「澄清聲明」無法掩蓋校方正打壓師生自發舉辦諮詢會。