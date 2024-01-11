8警涉毆街友屈藏毒　辯方：露宿者受傷因被捕時反抗 (18:01)

被告為郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩、林華嘉、莫志成、尹栢詩及陳守業。還押的露宿者阮文山在被告郭展昇的辯方大律師盤問下稱，他遭3人用力撳手持刀，並有掙扎但不成功。辯方指出阮一度面貼地下，混亂之際不能肯定誰人打他，亦都無人向他施襲，阮否認並估計有3至4人襲擊他。辯方又指，阮亦看不到警員砸打膠箱有碎片從中飛出，阮表示同意。

對於阮稱警員欲將他的指紋印在一把刀上，代表韓廷光的大律師指出阮突然想逃走，掙扎間遭警員制服地上才意外受傷，阮躺平被按頭踢身是謊話連篇。阮不認同及形容當時「郁唔到」、暈眩赤痛，並感覺幾乎斷氣，「差唔多死」。阮表示不曾出售毒品，他無留意公園是否有人販毒，辯方引述阮去年就販運藥物罪上訴，高院維持罪成原判，阮供稱自己被人誣告，另確認在別宗案件就販毒判監16個月。

被告梁飛鵬的辯方大狀則指，警員沒把阮拉入沙地打他，而是需要搜查沙地雜物，並懷疑阮藏刀遂拘捕他，而且阮沒向值日官投訴被警員毆打受傷，質疑他根本沒有受襲，阮一概否認。阮於明天（12日）繼續接受盤問。