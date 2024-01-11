新春花車匯演復辦以龍為主題　參演隊伍歷屆之冠 (16:29)

表演隊伍方面，今年國際表演隊伍有16支，數量為歷年之冠。隊伍來自12個國家或地區，包括日本女子舞團Avantgardey、西班牙光影炫舞派、中國廣西壯族自治區壯美廣西鼓樂藝術團、美國職業啦啦隊等。本地表演隊伍則有國際鼓號、藝術體操、專業花式跳繩、中國舞及印度舞等國際賽獲獎陣容，以及舞龍舞獅表演，展示「飛龍在天」。

主辦機構旅發局主席彭耀佳表示，今年廣邀環球炙手可熱的表演好手同場獻技，希望將傳統節慶升級成一場國際盛事。他指，花車匯演為賀歲活動打響頭炮，年初二及三亦將分別有煙花匯演及農曆新年賽馬日等各種旅遊體驗，並會與業界緊密合作，為訪港旅客創造更多不同理由留港盡興。

匯演活動由國泰冠名贊助，集團行政總裁林紹波說，期望這項盛事能吸引更多旅客訪港，與香港市民歡聚一堂，體驗香港繽紛多樣的節日文化，一同慶祝新春佳節。